A DJ-től nem áll távol a vetkőzés, 2007-ben az év Playmate-jévé választották, és szerepelt férfimagazinban is. Metzker Viki máig remek formában van, és ezt nagyon szívesen meg is mutatja: most épp a férje emeli ki a vízből, így jól látszik a feneke egy szál tangában.