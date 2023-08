Váratlanul, egy-egy rövid közleményben jelentette be Tóth Gabi és Krausz Gábor, hogy hat év után véget ér a kapcsolatuk, külön folytatják. A döntésük sokakat megdöbbentett, de a kommenteket azóta kikapcsolták, és nem szeretnének reagálni sem a sajtó megkeresésére, sem a pletykákra. Nem tudni, mi vezetett a házasság végéhez, nemrég még mindketten boldogan meséltek a közös életükről, de mára Krausz Gábor már a közösen vásárolt családi házat is elhagyta.

Először Krausz Gábor tette nyilvánossá bejegyzését, mely majdnem szóról szóra megegyezik az utána Tóth Gabi által kiírt nyilatkozattal, mindketten nyomatékosítják, hogy kislányukat egyetértésben és békében szeretnék továbbra is nevelni.

Nem tudni, mi vezetett ahhoz, hogy véget ért a kapcsolatuk, néhány hónapja vettek egy vidéki családi házat, és második gyereket is terveztek. A legfrissebb hírek szerintKrausz Gábor már elhagyta a közös házat, elköltözött otthonról.

Nemrég vették meg a közös, vidéki házat

Március végén írtunk arról, hogy élete első saját otthonába költözik családjával Tóth Gabi. Az énekesnő a megpróbáltatásokról, a helyzet okozta nehézségekről őszintén nyilatkozott, izgatottan várták a költözést.

"Már nem bérlemény, nem másnak fizetek, hanem a banknak, de legalább ez már a miénk lesz. Mi alakítjuk, rendezgetjük, bár még inkább abban a fázisban van, hogy bontjuk atomjaira, hogy azután újra összerakhassuk" - tudatta akkor, majd boldogan számoltak be a költözésről is néhány héttel később.

Ekkoriban az énekesnő többször beszélt arról, mennyire szereti a vidéki létet és nagy vágya teljesült azzal, hogy családi házba költözött kislányával és férjével egy csendes helyen.

Tovább bővítették volna a családot

Kislányuk 2019 decemberében született, a Hannaróza nevet kapta.

A pillanatra vártunk, a semmi máshoz nem hasonlítható érzésre, hogy szülők lettünk! Tényleg káprázatos. A szülés előtti három hétben egyébként már a szoba sarkában várt az összecsomagolt bőröndöm, hogy ha indulni kel, minél gyorsabban bejussunk a Róbert kórházba. Aztán jött múlt hétfőn az a nagy hóesés" - mesélték boldogan, Tóth Gabi pedig sokáig egy blogban írt a család életéről és kislánya mindennapjairól.

Néhány hete írtunk arról, hogy három és fél év után befejezte nyilvános blogját, utolsó posztjában elköszönt az olvasóktól - talán ezt a lépést már a szakítás miatt tehette meg.

Nyíltan meséltek arról is, hogy szeretnék, ha bővülne a családjuk. Erről tavasszal beszélt Krausz Gábor, aki az örökbefogadást is szóba hozta.

"A korkülönbség is most épp jó lenne, de nem tudjuk, melyik kezünkbe harapjunk. Az első három év nehéz az anyukának, ezen épphogy túl vagyunk. Jó ha van testvére, Gabi is számíthat Verára. Nekem viszont nem lett annyira szoros a kapcsolatom a húgommal. B opció lehet az örökbefogás. (...) Márciusban töltöttem be a 41-et, meg kell vizsgálni, milyen lehetőségünk van" - mondta, hozzátéve, hogy azt sem vetették el, hogy közös babájuk legyen.

Hanni is akkor jött, amikor akart, ha szeretne jönni még hozzánk egy gyermek, jönni fog, nem teszünk semmit ellene.

Tóth Gabi egyébként már 2019-ben, a terhessége idején is elmondta, hogy az örökbefogadás is szóba jöhet náluk, akár a saját gyerek mellett is.

Titokban házasodtak össze

Nem nagyon lehetett belelátni a pár magánéletébe, a mindennapokról csak ritkán beszéltek. Korábban azt sem jelentették be előre, hogy össze fognak házasodni, titokban keltek egybe. 2019 októberében, két hónappal kislányuk születése előtt kötötték össze hivatalosan az életüket.

"Vidéki lány vagyok, szerintem az a normális, ha az eljegyzés után jön az esküvő, neki is álltunk azonnal a tervezgetésnek, hetedhét országra szóló lagziról álmodtunk. Az eljegyzést követő héten aztán kiderült, hogy babát várok, a terhességem miatt egy perc alatt szertefoszlottak az esküvőről szőtt álmok. Az első három hónapban csak feküdtem, dolgozni sem tudtam, azon voltam, csak éljem túl valahogy ezt az időszakot. Sokáig eszünkbe sem jutott az esküvő, de most, hogy a szülés előtt két hónappal már teljesen jól vagyok, hétvégén kimondtuk a boldogító igent. Végül nem egészen úgy házasodtunk össze, ahogy elterveztük, mégis életem legcsodálatosabb napja volt" - mesélte az énekesnő akkor.

Reagált a kritikákra

A Tények Plusznak adott interjút nemrég Tóth Gabi, aki az elmúlt hetekben ismét a negatív kommentek kereszttüzében találta magát. Ekkor is szóba hozta a boldog házasságát és a családját, akik a legfontosabbak számára. Hozzátette, szerinte rengeteg fizetett troll van a közösségi oldalakon és nála is kamuprofilok állnak a legtöbb negatív komment mögött. Elmondása szerint élőben sosem találkozott hasonló gyűlölködéssel, általában szeretik az emberek.

Én nem ártottam, nem loptam meg senkit, nem csaltam adót, nem drogozok, nem csalom meg a férjem, nem csinálok semmi olyat, ami tényleg botrányhősnő szerepbe rakna engem. Én egy családanya vagyok, aki sok mindent megélt. Egy vadóc tinilányból édesanya lettem. Ezt a változást az emberek nehezen viselik, mert szeretjük a megszokottat. De hát milyen fura lenne, ha 35 évesen még mindig 15 éves szinten ugrálnék a színpadon azokban a ruhákban, nem?" - kérdezte.

Jelenleg a családja és a barátai a legfontosabbak az életében, a zene mellett pedig az otthonukra koncentrál - ezt újra kihangsúlyozta.

A váratlan szakítás nagyon meglepte a rajongókat. Bár az Instagram-oldalaikon letiltották a hozzászólásokat, a Facebookon nem tették meg ezt a lépést, így ott érkeznek a vélemények azóta is a döntésükkel kapcsolatban. Sok hazai sztár, ismerős jelent meg a bejegyzések alatt, akik együttérzésüket fejezték ki a történtekkel kapcsolatban.

A közelebbi hozzátartozóik, ismerőseik egyelőre nyilvánosan nem reagáltak a szakítás hírére, például Tóth Vera sem, aki minden bizonnyal már régebb óta tudta, hogy mi történik húga családjában. A követőktől is rengeteg támogató üzenetet kapnak, de egyelőre Tóth Gabiék hallgatnak.