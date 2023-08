Tengerparti nyaralással lepte meg a barátja Berki Mazsit, aki a napokban múlt 32 éves. Berki Krisztián özvegye tengerre néző panorámáról, koccintásokról és egzotikus ételekről posztolt Instagram-sztorijaiban – szúrta ki a Bors.

Berki Mazsi közben a magánéletéről is nyilatkozott: "Székesfehérvárra költöztünk, és úgy érzem, jót tett nekünk a környezetváltozás a kislányommal. Minden sokkal nyugodtabb, a város pedig Budapesthez és a Balatonhoz is közel van. Együtt lakunk a párommal és a kislányával, és igazán hálás vagyok, hogy Zoli gondoskodik rólunk és szeret bennünket. Annak is örülök, hogy van még valaki, aki Emmát a testvéreként szereti" – mondta a Hot! magazinnak.