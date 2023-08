Mint arról korábban mi is beszámoltunk, hat év ismerettség után válik Tóth Gabi és Krausz Gábor, akik tegnap tudatták közleményben a nyilvánossággal döntésüket. Most újabb részletre derült fény a válásukkal kapcsolatban.

Mindenki megdöbbent miután Krausz Gábor bejelentette, külön utakon folytatják életüket Tóth Gabival. Azt mindketten leszögezték, hogy kislányuk jövője számukra a legfontosabb, ezért kérik mindenki diszkrécióját. A követőik és ismerőseik mind együttérzésüket és sajnálatukat fejezték ki a döntésük bejelentése után, ők maguk azonban több részletet nem árultak el a szakításuk körülményeiről.

A család három hónapja költözött be szentendrei közös otthonukba, mely egy hatalmas, közös álmuk volt. Úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben, elérték céljukat, és kilsányukat, Hannarózát is biztonságos körülmények között, szeretetben nevelhetik tovább.

Azonban hirtelen minden összedőlt körülöttük, Krausz utolsó bejegyzését, melyen családjával látható a születésnapján, március 22-én tette közzé, amikor még javában zajlottak a felújítási munkálatok. Senki sem gondolta, hogy kapcsolatuk rámegy a költözéssel járó stresszre.

Bár a séf is imádta az új közös otthonukat, mégis ő döntött úgy, hogy hátrahagy mindent és kiköltözik a szentendrei házból. A Bors információi szerint Krausz nem tétovázott, már fogta is magát, összepakolta holmijait és bőröndjeivel együtt elköltözött. Valószínűleg nem volt számára kérdés, hogy ő megy el, ugyanis kislányát a költözés is nagyon megviselte, őt szeretné biztonságban tudni és a lehető legkevesebb sérülést okozni számára.