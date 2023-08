Zoltán Erika 1986-ban robbant be a köztudatba, a Szerelemre születtem című dala óriási siker lett, amelyet aztán újabbak követtek. Néhány éven belül a magyar könnyűzenei élet első igazi "rossz kislánya" lett, a rajongók nem csak a zenéjét, de őt is imádták. A szövegei is többször a szexiségről szóltak, 1989-ben az év legerotikusabb énekesnőjévé választották. Slágereit a mai napig játsszák a rádiókban, szórakozóhelyeken, számtalan feldolgozásban.

2002-ben így is nagy meglepetést okozott, mikor a Playbay augusztusi lapszámában teljesen levetkőzött. Ekkor kereken 40 éves volt, és szemmel láthatóan nagyon jól érezte magát a bőrében. Azt mondta, a hiúsága vezérelte, mikor igent mondott a felkérésre.

"Aki színpadra lép, az mind hiú egy kicsit, kár tagadni! Viszont akkoriban még teljesen másképpen viszonyultak az emberek az ilyen fényképekhez és nem is kerítettek akkora feneket nekik, mint mostanában

- mondta a képekről sok évvel később.

A legtöbb képen csakis egy fehér magas sarkú cipőt visel, semmivel nem takarja el a meztelen testét - nagyon jól áll neki ez a doktornő szerep.

Később a meztelen képekről elárulta, hogy 80 százalékosak voltak a valósághoz képest, vagyis szerkesztették őket, például eltüntették a hasáról a császármetszés nyomát.

Saját elmondása szerint számára a Playboy-címlap egyszeri és megismételhetetlen kitüntetés volt, a mai napig büszke rá. "Úgy gondolom, hogy csak egyszer szabad meglépni, és nem kell utána erőltetni! Biztosan nem vállalnám újra" - mondta.

Hogy mennyi pénzt kapott a nagy megtiszteltetés mellé, nem derült ki.