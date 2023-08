Mint írtuk, brutális támadás érte Megyeri Csillát az idei Campus Fesztiválon, ahol egy ismerős férfi megverte és megrugdosta az egykori tévést. Megyeri egy ideig várt a feljelentéssel, de végül úgy döntött, hogy megteszi és bíróság elé viszi az ügyet. Ez viszont azt jelenti, hogy újra, sőt, talán többször is találkoznia kell az őt kegyetlenül megverő férfival.

Megyeri Csillát nagyon megviselte a történtek, bár testi sérülései már szinte alig látszanak, lelkileg nehezebben dolgozza fel, hogy nyilvánosan megszégyenítették. Állítólag egy ismerősével keveredett vitába a debreceni Campus Fesztiválon, először a férfi feleségével volt konfliktusa, majd a férfi is nekiesett Megyeri Csillának.

Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen minőségben tett felejelentést bántalmazója ellen, ugyanis ha garázdaság miatt, az visszaüthet Megyeri Csillára és őt is elítélhetik a történtek miatt. A jogászok is egyelőre találgatnak, hogy milyen kimenetele lehet a nagy botrányt okozó ügynek, de Megyeri az ügyvédje tanácsára egyéb részleteket nem árul el a tárgyalás kezdetéig, mely leghamarabb idén ősszel, az ítélkezési szünet után kezdődhet el.

Ha igazak a híresztelések, az egykori műsorvezetőt bántalmazó férfinek nincsenek túl jó kilátásai, mivel voltak már rendőrségi ügyei korábban is. Amennyiben a bíróság úgy ítéli, hogy a férfi veszélyes és büntetett előélletű, akár börtönbe is kerülhet. Valószínűleg ezeket Megyeri Csilla tudja az illetőről, ezért is tétovázott a feljelentéssel, ugyanis tudja, hogy bántalmazójának családja és gyerekei vannak, feltehetőleg nem akarta elszakítani őt a gyerekeitől - írja a Bors.