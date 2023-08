Hatalmas érdeklődésre számot tartó sportjogot sikerült megszereznie a TV2 Csoport sportcsatornájának. A Spíler TV ugyanis többéves megállapodást kötött a Roshn Saudi League (RSL) közvetítése kapcsán.

Kétségkívül a világ legdinamikusabban fejlődő futball bajnoksága a Roshn Saudi League, amely a világon egyedüliként mondhatja el magáról, hogy két aranylabdás név is itt lép pályára hétről hétre, név szerint Cristiano Ronaldo és Karim Benzema. A bajnokság klubjai a nyáron közel 500 millió eurót költöttek új játékosok igazolására, sztárok sora érkezett a ligába, akiknek játékát érdemes figyelemmel követni.

A szaúdi ligában futballozik ettől a szezontól kezdve a korábban említett Benzema mellett a 2023-as év legjobb afrikai játékosának választott Sadio Mané, valamint a zsinórban háromszoros Premier League bajnok Manchester City-ből érkező Rijad Mahrez is. De az RSL-be igazolt még többek között Malcom, Kalidou Koulibaly és Szergej Milinkovics-Szavics is. A Roshn Saudi League minden fordulójából három mérkőzést követhetnek a nézők élőben a Spíler 1-en és a TV2 Play Prémium Spíler Extra streaming szolgáltatásán keresztül, de a bajnoksághoz magazinműsor és összefoglaló is készül.

Már az első fordulóban megannyi sztárral futhat össze a képernyőn az, aki a Spíler 1-re kapcsol. Augusztus 11-én, hazai pályán mutatkozik be az Al Ahli, amely mondhatni nagybevásárlást tartott az átigazolási piacon, hozzájuk érkezett Mahrez, Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin, Édouard Mendy és Franck Kessié. Képernyőre kerül a bajnoki címvédő Al Ittihad mérkőzése is, amely a nyáron többek között a regnáló aranylabdás Karim Benzemával és a szintén francia világbajnok N'Golo Kantéval erősített. A Steven Gerrard vezette El Ettifaq pedig a szintén ex-liverpooli csapatkapitány Jordan Hendersonnal egy másik Premier League ikon, Cristiano Ronaldo csapatával küzd meg a forduló záró meccsén, augusztus 14-én.

Roshn Saudi League (RSL) – első forduló menetrend:

2023.08.11. péntek, 19:55 Al Ahli - Al Hazem élőben a Spíler 1-en

2023.08.14. hétfő, 16:55 Al Raed - Al Ittihad élőben a Spíler 1-en

2023.08.14. hétfő, 19:55 Al Ettifaq - Al Nasszr élőben a Spíler 1-en