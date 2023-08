Kis Grófo a napokban a Facebookon jelezte, hogy több rokonával együtt készül valamire, tízen együtt fognak előadni egy családi dalt, amely "a szeretetről és a mulatásról fog szólni":

Az énekes azóta több részletet is elárult a közös produkcióról: "Ez egy családi dal lesz, mi ugyanis nagyon összetartunk, ráadásul a Grófo famíliában nagyon sok a tehetséges zenész, énekes. Külön-külön is nagyon sokan néznek minket, ezért a nagybátyámmal, Király Pállal arra gondoltunk, miért ne egyesíthetnénk az erőinket? A dal egy igazi életigenlő mulatási himnusz lesz! Mi más lehetne? Vasárnap forgatjuk hozzá a klipet, és augusztus 20-án, a tűzijáték napján mutatjuk be a nagyközönségnek" – mondta most a Borsnak.