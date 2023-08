Hegyes Berci, a Dancing with the Stars című műsor kétszeres győztese kedvesével, Fannival nyaralt, amiről több videót is megosztott közösségi oldalán.

Az egyik romantikus videóban Berci és Fanni a kamerát egy szívalakú gödörbe tette a tengerparton és szerelmes csókot váltottak. A videó a táncos rajongóinak is elnyerte a tetszését, többen is hozzászóltak, annyira el voltak ragadtatva a poszt miatt:

"Olyan édesek vagytok és boldogok. Sok ilyen szép emléket kívánok nektek."

"Azt hiszem, ezekért a pillanatokért érdemes élni egy szerelmespárnak... Cuki pillanatok ezek!" – idézi a Bors a kommentelőket.

Berci Instagram-oldalán azonban van egy még érdekesebb videó is, ami azt bizonyítja, hogy Fanninak is helye lehetne egy későbbi Dancing with the Stars-műsorban, annyira jól mozog.