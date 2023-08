Tóth Gabi és Krausz Gábor váratlan bejelentése – miszerint válnak, hat év után külön folytatják – több ismert embert is megérintett, voltak, akik empatikusan reagáltak, mások másfajta véleményt fogalmaztak meg.

Fenyő Iván elsősorban a sok gyűlölködő komment miatt borult ki, ennek adott hangott egy hosszú Facebook-bejegyzésben: "Valakik válnak... Valaki most fáj, vagy valakik most nagyon fájnak... bárhogy is, ha egy ember szenved is, nem lökök még rajta... ha van harmadik fél, ha nincs, ez egy nagyon nehéz és kellemetlen dolog... ez nem mindennapi fájdalom. Átéltük már sokan, igaz? Ez nem vicc... ebbe életek futnak bele a falba... ebből földön lehet maradni... ebbe bele lehet roskadni... ebbe az iszonyatos fájdalomba akár fel is lehet adni az életet, vagy el is lehet venni egy másik ember életét..." – kezdte a mondandóját.

"Szerintem nem kell szeretni az illető alanyait ennek a történetnek... ismerni sem kell... egyetérteni sem kell... és meglehet a véleményünk... de okoskodni sem kell, és semmit sem... de legkevésbbé kárörvendeni vagy kigúnyolni, vagy pláne még így haldoklásukban belérúgni a másik emberbe sem" – írta aztán. A teljes bejegyzése itt olvasható.