Mint ismert, a több valóságshow-ban látott, Nagy Ő-ként is ismert Molnár Anikó pár hónapja remekül megél az OnlyFans-oldalából, ahol előfizetési díjért mutogatja meztelen testét. Elterjedt róla az is, hogy dobábban Dubajban "dolgozott", de a realityceleb ezt mindig tagadta - most viszont tényleg ott van. Újabb képe már az Egyesült Arab Emírségekben készült, itt megnézhető.

"Hála a drága barátaimnak, eljutottam arra a helyre amit már 20 éve "reklámozok"... Igaz, hogy egy bőröndben csempésztek ki a srácok, kicsit kényelmetlen volt, de legalább olcsón megúsztam" - viccelődött a posztban. Sok meztelen képet itt talál Molnár Anikóról.