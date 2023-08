Mint írtuk, együtt látták vacsorázni Londonban Matt Smitht és a saját fürdőruhamárkájáról ismert Gattyán Lilit, aki egyébként az Egyesült Államokban él, pár produkcióban színésznőként is feltűnt már. Egy, a The Sunnak nyilatkozó szemtanú szerint egyértelműen randevún voltak, a vacsora után sétálgattak, viccelődtek és nevetgéltek, "biztos, hogy nem most találkoztak először". Egyelőre természetesen nem lehet tudni, hogy mi van köztük, mindenesetre mutatunk pár képet Gattyán Liliről, aki olyan produkciókban szerepelt az IMDb szerint, mint az Éden vagy a Berlin, szeretlek. Alább egy fotó, a többiért lapozzon!

