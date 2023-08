Koczka Géza vagyis MC Hawer a Borson keresztül üzent a közönségnek. "Arra kérnénk mindenkit, hogy imádkozzanak érte és szurkoljanak Miki felépüléséhez. Reméljük, hogy holnapra már jobbra fordul az állapota. Én sem térek magamhoz a történtek óta, mert pont ő az az ember, aki egészségesen él, soha semmilyen káros szenvedélye nem volt. Egy-két éve voltak problémái, rendszeresen zsibbadt a karja, járt masszőrhöz, és különböző kuruzslókkal próbálta gyógyíttatni magát, de mint az orvosoktól megtudtuk, ezek is már az infarktusnak voltak az előjelei. Miki egyébként pánikbeteg, aminek pont olyan tünetei vannak, mint egy szívrohamnak, azt gondolta, emiatt van a probléma. Míg másnál a pánik váltja ki ezeket a tüneteket, nála fordítva volt, a szíve jelzett, hogy baj van" – avatta be az újságírót a részletekbe MC Hawer.

Jelenleg azt kell kitalálnunk, mi lesz most. Még javában tart a nyári csúcsszezon, a következő hetekben rengeteg fellépés vár ránk. Ha még a kórházból ki is engedik, legalább három hétre szívszanatóriumba fog kerülni rehabilitációra. Ezt tudva, legalább egy hónapra kiesik a munkából, így minden rám fog hárulni. Ez nem is kérdés számomra, mert ő is megtette értem. Amikor tíz évvel ezelőtt másfél hónapot töltöttem kórházban az elvonókúrán, ő ment egyedül fellépni. Teljesítette azokat a felkéréseket, amiket elvállaltunk, amire felkérték bennünket. Évekkel ezelőtt kötöttünk egy szóbeli megállapodást, ha bármelyikünk egészségével problémák adódnak, a másik egyedül is helyt áll. Ezekben a helyzetekben természetesen mindenki ugyanúgy megkapja a gázsiját, mintha ott lenne. Ez most sem lesz másképp, mert biztosítom számára a bevételeink felét" – tette hozzá a mulatós zenész. „Mindent vállalok egyedül, persze Miki hiányozni fog a színpadról. Mindenkit arra kérek, hogy szurkoljanak neki és a gyógyulása érdekében legyenek megértőek és türelmesek" – zárta az énekes.