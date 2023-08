Spencer Matthews két napot kihagyott a családi nyaralásból, miután kórházba került. Felesége, Vogue Williams szerint a 35 éves férfi, a Made in Chelsea sztárja gyógyszertúladagolás miatt lett rosszul. A nő elmondása szerint a tévésztár egyszerűáen csak náthás volt, de napi tíz tablettát szedett be az ajnlott kettő helyett - írta a The Sun.

Spencer George Matthews angol tévés személyiség, korábban is voltak problémái pirulákkal: a Celeb vagyok, ment ki innen! brit veriójából hazaküldték, mert szteroidot szedett. Szerepelt a Made in Chelsea, a Celebrity MasterChef és a The Jump című műsorokban is.