Tavaly májusban, tragikus hirtelenséggel halt meg Berki Krisztián, aki mindössze 41 éves volt. A tragédiát csak fokozta, hogy azon az estén nagyobbik kislánya, Berki Natasa Zselyke is a lakásán tartózkodott, ő talált rá halott édesapjára. A kislányt édesanyja, Hódi Pamela azóta is próbálja óvni a nyilvánosságtól, de mindent megtesz azért, hogy Natika fel tudja dolgozni édesapja elvesztését. Kiderült, hogy a kislány hogyan gyászolja Berki Krisztiánt, és az is, hogyan őrzik az emlékét.

Nagyjából egy héttel ezelőtt tűnt fel egy igazán különleges ajándék Berki Krisztián sírhelyén, ami épp halálának évfordulójára készült el. Mint kiderült, Berki Natasa vitte édesapjának ajándékba. A kilencéves kislány és édesapja nagyon szoros viszonyt ápoltak, rajongtak egymásért. Bár Berkinek másik lánya is született Berki Mazsitól, a kis Emma még csak pár hónapos volt, amikor elvesztette apját.

Berki Natika ezzel szemben már nagyon is tudatában volt annak, hogy mi történt, édesanyja, Hódi Pamela a támasza abban, hogy fel tudja dolgozni a történteket. A kislányt is valószínűleg rendszeresen kiviszi Berki sírjához, hogy így is segítsen neki abban, hogy elfogadja a történteket. A kislány most egy különleges rajzzal kedveskedett néhai édesapjának, valószínűleg ezek az apróságok is sokat segítenek neki a folyamatban.

A rajzon ő és apja látható kutyasétáltatás közben és még egy kedves üzenetet is fogalmazott meg Berki Krisztián számára, amit ő maga írt a kép tetejére.

Kedves, jószívű, együttérző. A Berkik menők. A legeslegjobb apa az egész világon - üzente apjának Natika a rajzon, ami mellett virágokat és egy angyal szobrocskát is elhelyzetek a síron.

A történtekre reagált Lénárt Évi jósnő is, aki többször is azt állította, hogy visszajár hozzá Berki Krisztián szelleme, aki rajta keresztül próbál üzenni szeretteinek. A jósnő most azt mondta, hogy az egykori médiaceleb tudja, hogy kislánya számára a legnehezebb a gyász, ezért vele is próbál, illetve tud is kommunikálni a túlvilágról.

Krisztián az elmúlt éjjel ismét megjelent nálam, és egy különös történetet mesélt el a kislányáról, Natiról. Azt mondta, hogy szoktak egymással kommunikálni, a rajzokon keresztül. Az a rajz is egyfajta üzenet volt, ami múltkor Krisztián sírján hevert. Nati a kutyusokat sétáltatta rajta az apukájával, rajtuk kívül más nem szerepelt az alkotáson. Ez is azt mutatja, mennyire bensőséges a kapcsolatuk. Natival mindig ott van az édesapja, figyeli őt és vigyáz rá" - mondta a Borsnak Lénárt Évi jósnő, aki azt állítja, Berki őrangyalként vigyáz tovább szeretteire, de szeretne visszatérni a családba egy másik formában.

