Dér Heni nemrég adott életet második gyerekének, azóta is rengeteg támadás érte a külseje miatt. Ő próbálja ezeket a rosszindulatú megjegyzéseket nem zokon venni, ha kell, meg is védi magát. Most egy megdöbbentő képet mutatott magáról, amivel visszavágott az őt kritizálóknak is, miközben egy fontos problémára hívta fel a figyelmet.