Nemcsak pornófilmekben, de valóságshow-kban is előfordul, hogy meztelenek a szereplők, és itt nem csak arra gondolunk, amit a beköltözős realitykben láthatunk a fürdőszobában. Vannak kimondottan meztelenségre építő produkciók – főleg társkeresők és túlélőshow-k –, ezekből mutatunk most be párat.