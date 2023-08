Oszter Sándor lánya, Alexandra mindent megtesz annak érdekében, hogy édesapja szeretett gazdasága a legnagyobb rendben legyen.

Rám maradt a birtok a szántókkal, erdőkkel együtt. Nagyon gyorsan bele kellett tanulnom a gazdálkodásba, vizsgákat tettem le, hogy tovább vihessem mindazt, amit apukám itt hagyott. Édesapám olyan elegánsan ment el, ahogy élt. Szenvedés nélkül hagyott itt minket. Elfogadtam, hogy már nincs köztünk, de azért szoktam hozzá beszélni és be szoktam számolni neki arról, hogy mi történik a birtokon. Nehéz ott élnem, ahol ő is élt, de szeretnék mindent továbbvinni" – mondta a színésznő egy interjúban, amit a Blikk szemlézett.

"Édesapám mindent magával vitt a sírba, rengeteg munka várt rám, mikor elment. Beleértve az adminisztrációt is. Érdekes, hogy az utolsó nyarán – amikor az első művészeti tábort csináltam ott – megkérdezte, hogy mi a tervem a gazdasággal. Azonnal rákérdeztem, hogy "Papa, ugye nem akarsz elmenni?". Talán volt benne egy ilyen érzés. Korábban sose kérdezte ezt, de elmondtam neki, hogy látogathatóvá szeretném majd tenni, hogy ilyen táborokat szeretnék még szervezni. Nagyon tetszett neki az ötlet" – tette hozzá Alexandra.