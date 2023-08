Már tizenhét napja van kórházban a Jászai Mari-díjas színész. Körtvélyessy Zsoltot július 27-én operálták meg, majd két nappal később visszakerült a klinikára – olvasható a Metropol oldalán.

Ma voltam ultrahangos vizsgálaton, megállapították, hogy javult a helyzet, de a baktérium még mindig jelen van a szervezetemben. Azt mondta az orvosom, hogy jó darabig ez így is marad. Ma konzultáltak, hogy meg kell-e nyitni, mert felmerült, hogy ki kell pucolni a sebet, amiben egy betokozódás keletkezett a combhajlatomban. De szerencsére jó híreket kaptam, mert úgy tűnik, hogy az antibiotikumos kezelést folytatják" - kezdte a Metropolnak a színész. "Ha lehunyom a szemem, látom Velencét, újságokban, az interneten pedig azt nézem, hogy a kollégáim hol nyaralnak. Nekem sajnos ez elmarad. A betegségemmel egy időben kezdődött volna az egy hónapos szünetem, amit én kórházban töltök. Prágába mentünk volna 5 napra, nagyon szeretjük, gyönyörű város, és még terveztünk a Balaton mellett is egy kis időt eltölteni. De ezen már nem bánkódom, így is vannak rossz napjaim, amikor kicsit magam alá kerülök, de igyekszem ezekből a mélypontokból felrázódni. Ilyenkor próbálom terelni a gondolataimat olvasással, verstanulással. A hitem és a bizodalmam éltet, hogy talán most már vége ennek az egésznek" – tette hozzá Körtvélyessy Kinga édesapja, akinek szerettein kívül a színpad is nagyon hiányzik.

"Közel van az évadkezdés, jövő héten már a próbák kezdődnek. Augusztus 24-ére pedig egy jeles eseményre hívtak meg, ugyanis 200. évfordulós lesz a Miskolci Nemzeti Színház. Ezen mindenképpen szeretnék részt venni, mert több mint tíz évet töltöttem ott. Nagyon szép időszak volt számomra, nagyjából 30 főszerepet játszottam" – magyarázta Zsolt, akit párja igyekszik mindenért kárpótolni.