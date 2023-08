Körtvélyessy Kinga édesanyja 2020-ben halt meg koronavírus okozta megbetegedésben. L.L. Juniorral válófélben vannak, a nő egyedül maradt a kis Lilivel. Édesapja a mindene, valamelyest fellélegzett vele kapcsolatban, de még mindig nagyon aggódik érte.

Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, legalábbis remélem, hogy túl vagyunk rajta. Édesapámon ma, szerdán még vizsgálatokat végeznek, továbbra is kapja az antibiotikumokat, de az orvosok azt mondták, hogy ha minden lelete jól néz ki, akkor pénteken haza is engedik. Ez nagy megkönnyebbülés. Rettenetesen aggódom érte" – mondta a Borsnak Kinga.