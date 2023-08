Május elején kezdett sztrájkba az Amerika Forgatókönyvírók Szövetsége (WGA), mivel elégedetlenek voltak a fizetésükkel és azzal a mentalitással, ami felé haladtak a filmstúdiók. A tiltakozás alapvetően azért indult, hogy a forgatókönyvírók a nagyobb megbecsülés mellett magasabb fizetést is kapjanak. A stúdiók és streamingszolgáltatók eddig nem törtek meg, most ők kezdeményeztek és egy új, kedvezőbb ajánlattal álltak elő a napokban.

Hosszú idő után először tűnik úgy, hogy valóban megegyezhet a WGA és a filmstúdiók, akik most megpróálnak minél előbb egy elfogadható ajánlatot tenni a forgatókönyvíróknak, mivel hatalmas kiesés a május óta tartó sztrájk, számos produkció emiatt állt le, azóta sem tudják folytatni.

Bizonyos belső forrásokból származó információk alapján azt híresztelik, hogy az új feltételek jobban igazodnak az írószövetség által megfogalmazott követelésekhez. A bennfentesek szerint a főbb engedmények olyan területeket érintenek, mint a mesterséges intelligencia használata és a nézői adatok tisztább átláthatósága.

A leginkább Ted Sarandos és Bob Iger, a Netflix, illetve a Disney vezetői szorgalmazzák leginkább a megegyezést, hiszen számos szuperprodukciójuk nem tud tovább forogni, így rengeteg bevételtől esnek el.

A WGA alapvető követelései a nagyobb átláthatóságon és a fizetésemelésen kívül, hogy a streaming iránt megnövekedett kereslet miatt is nagyobb részesedést kapjanak a nyereségből, valamint a mesterséges intelligencia korlátozása. A stúdiókat képviselő szövetség új ajánlata szerint egy részletesebben kidolgozott szabályozás lesz mesterséges intelligencia használatára vonatkozóan, és bár megígérték, hogy a mesterséges intelligenciát nem kezelik soha íróként, a WGA több garanciát kér erre, hiszen a Netflix most is őrült árakon keres magának MI-szakembert - írja a thedailybeast.com.