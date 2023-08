A sors fricskája, hogy ahol most Gabi új párja, Papp Bence Máté él, ott Krausz akarta leélni az életét. Olyannyira biztos volt abban, hogy megtalálta a végleges otthonát, hogy a hot! magazinnak májusban még úgy fogalmazott: innen csak kukás zsákban viszik el.

Férfiként mindig az az otthonom, ahol az ágyam van, ugyanis rengeteget költöztem már életem során. Ez a helyzet most inkább a családnak új, de még én is szokom, hogy most ez az utolsó költözés, és innen valószínűleg már csak kukás zsákban megyek el. Remélhetőleg...

- fogalmazott akkor Krausz, akinek szavaiból jól tükröződött, hogy Gabival akarta leélni az életét. Nos, úgy tűnik, az élet más történet szánt nekik- írta a lap.