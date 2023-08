Párjával, Császár Adriennel közös kávézójukból vitte el a mentő hétfőn Tekknő Mikit. A zenész jól van, a kórházi kezelés után egy háromhetes szanatóriumi kezelésen vesz majd részt Balatonfüreden. "A színpad a mindenem, nagyon szeretnék mihamarabb újra fellépni, de be kellett látnom: ahhoz, hogy egészségesen, még sok-sok éven át kiszolgálhassam a közönséget, most egy ideig a saját gyógyulásomra kell koncentrálnom" – mondta a Blikknek Tekknő Miki.

A mentőből rögtön a műtőbe vittek, ahol elvégezték az életmentő beavatkozást; kitágították az ereimet és betettek fémlapocskákat, amik megtartják azokat. Mivel időben lett elkapva, mondhatom, hogy megúsztam. Azt hiszem, az, hogy mi történt velem, csak a későbbiekben fog lecsapódni, habár most is érzek olyan dolgokat, amiktől néha lelkileg nem vagyok jól. Pánikbetegséggel küzdök, ami nem könnyíti meg a helyzetet, de abban a pillanatban, amikor az infarktust kaptam, fel sem fogtam, min megyek keresztül" – tette hozzá a zenész.