Mint korábban mi is írtuk, Stana Alexandra nemrég megoperáltatta melleit, ami egy régi nagy vágya volt. A Dancing with the Stars táncosnője sosem volt elégedett a mellméretével, sokáig halogatta a beavatkozást, de úgy tűnik nem bánta meg, azóta nagyon büszkén mutogatja a végeredményt.