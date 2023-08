Tóth Gabi és Krausz Gábor álompárnak tűntek, most viszont az egész országot az foglalkoztatja, miért döntöttek mégis úgy, hogy elválnak az útjaik - írta a Bors.

Hogy mi vezetett idáig? Nagy kérdés, már csak azért is, mert egészen a közelmúltig még úgy meséltek egymásról, mint akik között csupán apróságokon zajlanak viták - írta a lap.

Igaz, az építkezésről már maguk sem titkolták, hogy nem ment könnyedén. Egy költözés, lakásfelújítás a legjobb kapcsolatokba is feszültséget hoz. Nálunk is voltak viták, hogy ki miből milyet szeretne. A kanapé volt a legsarkalatosabb pont. Egy rossz kanapé házasságokat tud tönkretenni. Az albérletünkbe vettem egyet, amit én szerettem, de Gabi szerint az én helyemen kívül a többi része nem volt kényelmes. Ezért kijelentette, hogy újat kell venni. Végül a régit is feltettük a kocsira, és arra vár, hogy ha majd az alagsorban kialakítom a videojátékos dühöngőmet, ott kap helyet – mesélte idén májusban a hot! magazinnak a séf, aki ezután érzelmes vallomást tett a feleségének, mindössze három hónappal ezelőtt!

Nagy szükségünk van a másikra, ez öt év után is szerelem, sosem érzem azt, hogy szeretnék elmenekülni vagy egyedül lenni. Megvan a kölcsönös tisztelet, megértjük és elfogadjuk egymás munkáját és azt, hogy az mivel jár. A legtöbb házasságot a veszekedések teszik tönkre. Mi is veszekszünk, de nincs olyan, hogy haraggal fekszünk le. Megpróbáljuk megbeszélni. Én ugyan antiszociális vagyok, a beszélgetésünk abból áll, hogy végighallgatom, bólogatok, néha reagálok. Gabi tüzes, de van értelme annak, amit mond, nem üvölt hülyeségeket a vakvilágba. Én pedig felfogom, megértem. Vannak viták, de nagyon jól megvagyunk, vettünk közösen egy házat, tehát nagy baj nincs – tette hozzá, azt sem rejtve véka alá, hogy milyen különbségek vannak közöttük. – Nehezen nyílok meg, ebből van a legtöbb nézeteltérésünk. Hiszen Gabi művészlélek, nem szégyelli az érzéseit. Introvertált, befelé örülő ember vagyok. Ebben a tekintetben tűz és víz vagyunk, de ezért működik.

„Káromkodni is szoktunk, mint a kocsis"

Még júliusban, alig egy hónappal ezelőtt is arról meséltek, hogy mennyire imádják az életüket, hogy milyen jót tett nekik a költözés. Akkor még szóba sem került, hogy Gábor valamikor majd otthagy csapot-papot, és új otthonban hajtja álomra a fejét. Gabi akkor a csalad.hu-n írt az érzéseiről.

Őszinte leszek, mivel mi a Krauszommal imádunk itthon lenni, a Dunakanyarban kirándulni vagy a Balaton-felvidéken tanyázni, valószínűleg nem Hanni lesz az első, aki a tengerparti élményeiről tart majd beszámolót az oviban, de persze soha nem mondom, hogy soha – fogalmazott az énekesnő, aki a nehéz költözés kapcsán arról beszélt, hogy próbálja összerakni az életük szétesett mozaikdarabjait.

Az sem volt régen – mindössze fél éve –, amikor Gabi azt állította, hogy olyan erős szövetség van köztük, amit egy hurrikán sem tépne szét. Akkor még úgy tűnt, hogy sziklaszilárd alapokra épült a kapcsolat – ám a vitákat, a nézeteltéréseket sem titkolták.

Baromi jókat szoktunk veszekedni, és elárulok egy titkot, káromkodni is szoktunk, mint a kocsis, amolyan olaszos/magyaros virtussal, de pont ilyenkor fontos, hogy milyen alapokra épül egy kapcsolat.

Ha minden alkalommal megsértődnénk egymásra, amikor veszekszünk, akkor már biztosan nem lennénk együtt. De mi jól kiüvöltözzük magunkat, aztán duzzogunk pár órát, majd minden megy tovább. És ezt meg tudjuk ismételni többször is egy héten, de a lényegen nem változtat, a szövetségen, aminek igenis van jelentősége. Igenis fontos, hogy felvettem a nevét, és a mai napig el tudok érzékenyülni, ha a gyűrűmre nézek.

Szeretem, hogy részese lehetek, ahogy férjjé válik. Mert nem leszünk attól azonnal jó házastársak, hogy aláírjuk a papírokat. Senki nem tudja, hogyan kell jó férjnek vagy feleségnek lenni, azt idővel megtanuljuk. Jó társakká válni idő kell, jó apává válni pedig még több idő és odafigyelés – írta a blogjában az énekesnő.

Nos, ma már mind tudjuk, hogy végül nem tudtak a végére érni a tanulási folyamatnak. A jelek arra mutatnak, hogy még őket is meglepte az, hogy elmentek egymás mellett, olyannyira tévúton járva, hogy onnan már nincs visszaút. Azonban a legfontosabb, amit szem előtt kell tartaniuk, amiről ők is tudják, hogy abban nincs helye hibázásnak: a gyereknevelés. Hannarózának ugyanis éppolyan boldogan kell felnőnie, ahogyan eddig élt – igaz, egy másfajta családban, de sérülés nélkül, egészséges felnőtté válva. Ennek érdekében pedig mindent meg is tesznek a szülei.