Tóth Vera négy év együttélés és másfél év jegyesség után ment hozzá szerelméhez, Pauli Zoltánhoz. „Nagyon sok hullámvölgyön mentünk keresztül az elmúlt években, ám mindig stabilan ott voltunk egymás mellett. Most megkoronáztuk a szerelmünket" – mondta a Storynak az énekesnő, aki szerelmével egy falusias, romantikus, olaszos stílusú esküvőt szeretett volna, de máshogy alakultak a dolgok.

Eredetileg Palkonyán, a hegy tetején, a szabad ég alatt szerettünk volna megesküdni a barátaink, a Haraszti család borbirtokán. A dekorosunk, Anita segítségével már mindent kiválasztottunk, lefoglaltunk, megrendeltünk, kompletten összeraktuk az egész lakodalmat, csakhogy két nappal az esküvő előtt az egész addigi munkánk dugába dőlt. Kiderült, hogy 30 fokos napsütés helyett ítéletidő lesz, pedig még mezőgazdászokat is megkérdeztünk, hogy mire számíthatunk. Nem jött be" - mesélte.

Kompletten át kellett szervezni az egész esküvőnket, pontosabban még az is kérdéses volt, lesz-e egyáltalán lagzi. Önkívületi állapotba kerültem, hisz fogalmunk sem volt, mihez kezdjünk kék nappal a nagy nap előtt" - idézte fel.

"Az esküvő előtti napon még bútorokat pakoltunk, és több kört is megtettünk Palkonya és Szentendre között, hogy minden átkerüljön az új helyszínre. Az esküvő napján dél körül érkeztem meg a helyszínre, és ott kezdtük meg a szépítkezést a szűk családdal, valamint a koszorúslányokkal. A testvéremet, Gabit, az unokahúgomat, Hannarózát, a barátnőmet, Vikit, Zoli testvérét, Anitát, a férjem unokahúgát, Noémit, valamint a barátnőm kislányát, Adélkát kértem fel koszorúslányaimnak!'" – emlékezett vissza.

"Most már hivatalosan is Pauli-Tóth Veronika vagyok, amit ugyan még furcsa kimondani, de nagyon tetszik. Csak a magánéletben fogom a férjezett nevemet használni, a nyilvánosság előtt továbbra is Tóth maradok, hiszen így ismernek az emberek, de tagadhatatlanul asszonnyá váltam" - tette hozzá.