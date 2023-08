Egy amerikai bulvároldal szerint az edző, Sam Asghari kezdeményezte a válást, a szakítás okaként pedig kibékíthetetlen ellentéteket jelölt meg. A lap úgy tudja, egy nagy veszekedés előzte meg a szakítást, melynek során Asghari hűtlenséggel vádolta meg az énekesnőt. A férfi már a saját lakásában él, házastársi tartásdíjat és az ügyvédi költségek megtérítését is kéri az énekesnőtől. Jogi képviselője, Neal Hersh pedig azt híreszteli, hogy az edző a házassági szerződést is szeretné megtámadni, melyben Spears még az esküvő előtt különválasztotta a saját vagyonát.

Most megtörte a csendet az énekesnő, közösségi oldalán egy ló hátáról jelentkezett be.

Hamarosan lovat veszek. Annyi a lehetőség, hogy nehéz dönteni. Van egy Sophie nevű és egy másik, Roar – nem tudom... Vegyek fel egy rózsaszín cowboy kalapot? – tette fel a kérdést az énekesnő.