Ahogyan arról már korábban beszámoltuk, válik az énekesnő és férje, Sam Asghari. A férfi állítja, Britney hűtlen volt és azt tervezi, hogy megtámadja a házassági szerződést is. Az énekesnő saját vagyonát elkülönítette az esküvőjük előtt, Sam azonban hatalmas kártérítésre tart igényt. Most újabb, megdöbbentő hírek láttak napvilágot.

Állítólag Sam Asghari megfenyegette az énekesnőt, azt mondta, hogy "különösen kínos információkat tesz közzé Britneyről, ha nem fizet neki" – számolt be róla a Blikk. A férfi állítja, hogy Britney Spears kapcsolatuk ideje alatt többször bántalmazta őt fizikailag. Azt mondta, az év elején álmában támadt rá a felesége, akkor lett is a szemén egy nagy fekete volt. A hírek szerint készültek róla lesifotók, de ő akkor próbálta elrejteni az arcát. Időközben a világsztár felbérelte Laura Wasser sztárügyvédet, ő volt Kim Kardashiannak is a jogi képviselője.