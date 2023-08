Ha korábban nem is, az elmúlt egy hétben szinte mindenki megismerte Papp Máté Bence nevét, hiszen minden jel arra utal, hogy ő az a férfi, aki miatt Tóth Gabi házassága véget ért kislánya édesapjával, Krausz Gáborral. Az sem titok, hogy az énekesnő és a nála hat évvel fiatalabb táncos jó ideje ismerik egymást, az év eleje óta pedig együtt is dolgoznak, ugyanis Gabi videóklipjeiben és koncertjein is rendszeresen színpadra lép a Fricska, amelynek Máté 2019 óta tagja. Arról viszont eddig keveset lehetett tudni, ki is valójában ez a 29 éves fiú. Lapunk megtalálta Máté két egykori táncos társát, akik meglepő dolgokat árultak el róla.

Máté kedves, nyitott, jó fej, megnyerő srác, akinek mindene a tánc. Amikor elkezd a zenére mozogni, nincs olyan ember, akinek a tekintetét ne vonzaná magára. Minden lány ámulattal, rajongással nézi – kezdte lapunknak az egyik szakmabeli hölgy.Nagyon jó a kisugárzása, sokak számára vonzó férfi. Sosem volt gondja az ismerkedéssel, mindig körülrajongták a lányok, és ezt ő nagyon is élvezte, kihasználta. Ha éppen szingli volt, akkor is akadt valaki, akivel randizgatott vagy ismerkedett. Azt viszont sosem hagyta, hogy a nőügyei hatással legyenek a munkájára, számára mindig az volt az első. Egy másik táncos társa szerint Tóth Gabi párja mindig is nehezen állt ellen a csinos és tehetséges hölgyeknek.

Ha éppen párkapcsolatban élt, az sem akadályozta meg abban, hogy szóba elegyedjen más nőkkel. Nem volt mindig a hűség mintaképe, volt, amikor bizony ő is elcsábult. Már évek óta nem beszéltem vele, de nekem a közösségi oldala alapján úgy tűnt, hogy a nyár elején még párkapcsolatban élt egy csinos, szőke lánnyal. Ezért is lepődtem meg annyira, amikor olvastam a híreket arról, hogy ő lehet Tóth Gabi új párja – mondta a táncos. Nos, azt nem tudjuk, Máté korábbi kapcsolata mikor ért véget, de a hírek szerint az énekesnővel nagy a szerelem. Mint arról már beszámoltunk, Gabi a válásának bejelentése után két nappal már kézen fogva sétálgatott Mátéval a jászberényi vásárban. Úgy tudjuk, már együtt is élnek Gabi szentendrei otthonában, amit tavasszal még Krausz Gáborral együtt vásároltak és újítottak fel abban a reményben, hogy ez lesz a közös családi fészkük. És hogy vajon meddig tart majd ez a szerelem? Nos, megkérdeztük Müller Rózsa sztárjósnőt, aki kártyát vetett az énekesnő új kapcsolatát elemzendő.

Azt látom, ez a szerelem tiszavirág életű lesz. Nem fog sokáig tartani, és Gabi rájön, hogy rossz döntés volt elhagynia a férjét, aki mindent megtett volna értük. Ez a kapcsolat a táncos fiúval csupán egy fellángolás, ami olyan gyorsan véget ér majd, amilyen hirtelen elkezdődött – fejtette ki a jósnő.