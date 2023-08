Szeptember 12-én lesz L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga válópere. Talán a lehető legrosszabb időszakban kell a bíróságra menniük, hiszen Kinga édesapja jelenleg is, most már több hete kórházban van. Mint kiderült, Körtvélyessy Zsoltot és a zenész édesanyját is behívták tanúnak.

Hamarosan kiderül, sikerül-e megegyezni a feleknek. Addig viszont még valószínűleg rengeteget fognak idegeskedni.