Még mindig a drogos teaszeánszról szól az egész élete Béres Anettnek, derül ki legutóbb adott interjújából. "Eddig a gyógytornán kívül nem végezhettem más típusú mozgást, azt is mértékkel és óvatosan. Hosszú időn keresztül voltak a csavarok a gerincemben, ezért az izmok szinte elsorvadtak, csakúgy, mint a lábam esetében. Mire kivehették a rögzítést, az egyik vádlim fele akkora lett, mint a másik, de a rengeteg munka meghozta a gyümölcsét, ugyanis mára sikerült kiegyenlíteni, aki nem tudja, mi történt velem, nem is veszi észre. Most a gerincemre kell összpontosítani, hogy visszaerősödjön a hátizmom is" – mondta a Borsnak Anett, akit barátnője, Sáfrány Emese segít a gyógyulásban.

Emesétől hallottam először erről a speciális pilates eszközről. Mivel sokkal kímélőbb, mintha saját testsúllyal erősítenék, úgy döntöttünk, elkezdjük. Mellette természetesen tovább járok az előírt gyógytornára, humán regenerátorra, fizikoterápiára és még manuálterapeutához is. Nagyon sok energiát fektetek abba, hogy újra a régi legyek, de még mindig erről szól az egész életem. Külsőleg úgy tűnik, mintha már teljesen rendben lennék, de még mindig nem emelhetek, nem hajolhatok, korlátolt a mozgásom. Egyelőre, ha egy óránál többet állok, le kell ülnöm megpihenni, mert nem tudom tartani magam, ami erős hátfájdalommal jár. Néha azt hiszem, hogy ez sosem múlik el, de próbálok kitartani. Augusztus végén kerül sor egy újabb röntgenre, akkor derül ki, hogy visszamehetek-e dolgozni. Nagyon bízom ebben, alig várom, hogy újra dolgozhassak. Intenzív időszak lesz, mert a munkával párhuzamosan a kezelések még nem érnek véget, de nem bánom, valahogy ezt is megoldom" – tette hozzá Anett, aki a kezdeti rohamos változás ellenére belátta, igaza van az orvosoknak, a felépülése eltart másfél évig is. Sáfrány Emese pedig a pilates reformer gépes óráiról mesélt.