Már tíz éve alkot egy párt Ambrus Attila és a felesége, Réka. A kerek évforduló alkalmából a házaspár négy napra elutazott Görögországba, ahol ismét belekóstolhattak abba, hogy milyen kalandos az élet.

Sokat versenyeznek a szülők

A Viszkis és a felesége már a kapcsolatuk eleje óta igyekeznek a legjobbat kihozni egymásból, és alkalomadtán a mai napig versenyeznek. Hogy még izgalmasabb legyen a megmérettetés, különböző ajándékokat találnak ki a győztesnek! Az íjászversenyt én nyertem, ezért cserébe ő mosogatott el – árulta el az édesanya, majd hozzátette: egy úszóverseny aratott győzelméért Attila egy whiskyt kért.

A házaspár kislánya, Anna 2019-ben született, majd 2021-ben érkezett a meglepetés Magor személyében. A kicsivel azonban már most, alig kétéves korában kialakult egy olyan közös tevékenységük, amire az édesapa egyáltalán nem számított: napi szinten együtt nyírják a füvet!

Sokáig biodíszlet voltam a fiam életében, a feleségem volt az első célpont, leginkább hozzá bújt. Azonban elkezdte érdekelni a fűnyírás, de annyira, hogy már naponta kéri, hogy indítsam be a fűnyírómat, amíg ő a műanyag nyíróját tologatja mellettem. Már most ismeri a gép részeit, tudja, hogyan kell beindítani, mi mire való. Szerintem ha így halad, háromévesen már a rendes fűnyírót is oda merem adni neki! – tekintett a jövőbe a Viszkis.