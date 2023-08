Hujber Feri mögött kemény évek vannak, a színész botrányt botrányra halmozott az elmúlt tíz évben, nyilvánosan szólt be mindenkinek, legyen szó kollégájáról, civilről vagy bárkiről - írta a lap.

Alkoholos állapotban őrjöngött az utcákon, az újságírókat rendőrséggel és kamerázással fenyegette meg, furcsa és érthetetlen interjúkat adott élő adásban. Nem volt titok, hogy mentálisan összeomlott, az állapotán pedig az sem segített, hogy végül a házassága is zátonyra futott. A legjobb dolog, amit tehetett, hogy itt hagy csapot-papot és messze az otthonától kezd új életet. A végső cél London lett, ott telepedett le.

Titkos élet

A külföldre való költözés óta nagyon keveset tudni Hujber Feri életéről. A szóbeszéd szerint vendéglátásban dolgozik, illetve van másodállása is, amiről soha nem beszélt senkinek. Az új kapcsolatáról is csak hónapokkal azután derült fény, hogy egymásra találtak. Az pedig, hogy közös gyermekük is született - a színész harmadik fia - szintén véletlenül jutott a nagyközönség tudomására. Feri magánélete tabu tehát, a miértekről pedig egészen eddig semmit sem lehetett tudni. A legfrissebb pletykák most arról szólnak, hogy a színésznek jó oka van csendben maradni, és nem reklámozni, hogy ki a szíve választottja. A hölgy ugyanis kísértetiesen hasonlít az egyik magyar felnőttfilm-sztárra, Krisztinára. Az interneten frissen terjedő pletykák szerint a hölgy igen nagy népszerűségnek örvendett abban a szubkultúrában, ahol rendszeresen nézték a filmjeit, de egy ideje nélkülözniük kell őt, mivel ugye két évvel ezelőtt anyai örömök elé nézett.