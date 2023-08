Tóth Gabi a válás bejelentése óta most először szerepelhet a nyilvánosság előtt, Hevesen fognak színpadra állni a Fricska táncegyüttessel. Bár egyelőre az énekesnő nem erősítette meg, minden jel arra mutat, hogy új párja Papp Máté Bence, az együttes 29 éves tagja.

Nemrég új fotóval üzent a hivatalos Instagram-oldalán, miközben a Redditen megjelent róla egy lesifotó is, amely Horvátországban, Rovinjban készült róla és a táncosról. Állítólag szinte már össze is költöztek – a napokban pedig együtt nyaraltak ezek szerint. A párról nem ez egyébként az első közös fotó, hivatalos Facebook-oldalon is láttuk már őket együtt.

A Hevesi Hírportál legfrissebb bejegyzésében továbbra is szombati fellépői között említi Tóth Gabit és a Fricska táncegyüttest, és máshol sem jelent meg olyan hír, miszerint elmaradna a fellépés, ez lesz az első közös fellépésük a válás bejelentése óta.

Tóth Gabi és a Guinness-rekorder Fricska táncegyüttes ad elő közös koncertet Hevesen. A népszerű énekesnő és a világhírű táncosok látványos műsort ígérnek augusztus 19-én este a tűzijáték előtt, amelyben a népi hangzás és a modern ritmusok találkoznak

– írták.