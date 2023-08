Egyiptomban nyaral a vőlegényével Horváth Gréta, aki rengeteget változott botrányos válása óta. Azóta életmódot váltott, rengeteget fogyott és a magánéletét is sokkal jobban védi. A titokzatos párjáról nem sokat tudni, annyit azonban elárult, hogy most kettesben pihennek, vélhetően a legújabb, szexi fotóját is ő készítette.