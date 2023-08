Miközben Tóth Gabi válik, a nővére titokban férjhez ment, az esküvője álomszerű volt, családias, baráti környezetben. Az esküvőről utólag sokat mesélt, és azóta néhány fotó is nyilvánossságra került, most pedig a ruháját lehet több képen is megcsodálni. Az első ruhapróbán majdnem elsírta magát, annyira meglepte, hogy ő is tud szép lenni menyasszonyként.