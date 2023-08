Már két éve folyik a csalással vádolt énekes pere, akinek a háziőrizetén nemrég enyhített a bíróság, ennek értelmében Győrben szabadon mozoghat, és bármikor elmehet Lébénybe a kisfiaiért. Nemrég karrierjét is újraindította, több éves kihagyás után a napokban az első fellépésre is sor került, ahova a Blikk is elment.

"Óriási várakozás van bennem, és nyilván izgalom is, mert szívem szerint még többet próbáltam volna, hogy visszanyerjem a kiesett rutint, de bízom benne, hogy nem lesz gond. Emellett pedig nyilván van bennem egy kis félelem is azzal kapcsolatban, hogy a közönség milyen fogadtatásban részesít, de a közösségi média oldalaimon rengeteg támogatást kaptam, ami arra enged következtetni, hogy a többség pozitívan áll hozzám. Nyilván a családom, a gyerekek szeretete is sok erőt adott, ők nagyon szeretik azt, ahogy énekelek, és valószínűleg ők is itt lesznek a koncerten. Sőt abban bízom, hogy már ott állnak a közönség soraiban" – mesélte a koncert előtti pillanatokban Fekete Dávid, aki arra is kitért, gyerekei hogyan élték meg az utóbbi időszakot.