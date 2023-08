Miután már egy ideje kirepültek a családi fészekből Gáspár Győző és Bea lányai, a szülők úgy döntöttek, új családtagot fogadnak be otthonukba.

"Nagy döntés előtt vagyok... Új családtag érkezik a jövőben. A most hathetes kis törpeuszkárok közül alig tudtunk választani! De Lui segített! Annyira cukik voltak, hogy alig tudtunk eljönni tőlük Kecskemétről!" – számolt be követőinek Bea, aki hamarosan haza is viheti a kutyát.