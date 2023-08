Könyvet ad ki a családja Amy Winehouse-ról, eddig nem látott fotók és naplójegyzetek is lesznek benne.

Augusztus végén jelenik meg az Amy Winehouse: In Her Words című könyv, amelyben korábban nem közölt családi fotók, naplóbejegyzések, valamint kézzel írott levelek és versek másolatai is szerepelnek.

Az énekesnő 27 évesen halt meg 2011-ben, most szeptemberben lenne 40 éves – ennek alkalmából állította össze a kötetet a család.

"Mindig is azt akartuk, hogy a világ megismerje az igazi Amyt, hogy honnan jött, és mik formálták. Minden szempontból csak egy normális zsidó gyerek volt Észak-Londonból, aki gyerekként normális dolgokat csinált, drámaórára járt, szerette a nagyanyját, az anyját, az apját és a testvérét" – mondta Amy édesapja, Mitch Winehouse a People magazinnak, ahol részletek is láthatók a könyvből.