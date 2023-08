66 évesen, hosszú ideje fennálló tüdőbetegség miatt meghalt Ron Cephas Jones, akit összesen 45 filmben és sorozatban láthattunk a pályája során.

A legtöbben valószínűleg a Rólunk szól (This Is Us) című sorozatból emlékeznek rá, ott 45 epizódban játszotta William Hillt: az alakításáért kétszer megkapta az Emmy-díjat, további kétszer jelölték.

Hosszabban játszott többek között a Mr. Robotban, a Luke Cage-ben vagy utoljára a Truth Be Toldban is, miközben olyan filmekben is feltűnt, mint A világ második legjobb gitárosa, a Fél Nelson, az Across the Universe – Csak a szerelem kell vagy a Titus. Összes munkáját itt találja összegyűjtve.