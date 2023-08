Király Viktor bánatát munkába fojtotta, derül ki közösségi oldaláról, ahol egy követője arról érdeklődött, hogy van.

Jól vagyok, mostanában újra belebújtam a munkába, most is fellépésről jövünk. Nagyon sok új zene fog mostanában megjelenni" – mondta az énekes, aki az új videóklipjéről is beszélt.

Mostanában forgattam le egy új klipet egy original zenéhez. Angolul fog megszólalni, úgyhogy nagyon várom mi lesz a véleményetek, a szám címe az, hogy Break me, egy saját dal..." - tette hozzá.