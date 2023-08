Már az autópályán érezhető volt, hogy valami nincs rendben a járművel. A zenészek megálltak ellenőrizni az autót, utána továbbhajtottak. "Visszagondolva nem feltétlenül a legjobb döntés volt, hogy az első ellenőrzés után továbbmentünk, de amikor a pályán félreálltunk és megnéztük, mi olyan furcsa a kerékkel, nem igazán láttunk semmi különöset. A kerékvédő burkolat egy picit meg volt szakadva, de simán vissza tudtuk tenni. Már nagyon közel jártunk Egervárhoz, így el is indultunk. Pont az érkezés pillanatában durrant el a gumi. Akkor láttuk, hogy a felni gyakorlatilag megette az abroncs belsejét és csíkokat hasított belőle" – mondta a Ripostnak az énekes. „Nincs az a fellépés, ami fontosabb lehet a testi épségünknél, netán az életünknél. Ha csak sejtettük volna, hogy ekkora a gond, biztosan nem indulunk tovább. Azóta is folyamatosan hálát adok minden szentnek, hogy már érkezéskor, nagyon lassú tempónál adta fel az abroncs" – tette hozzá Josh. "Egervár település összefogott értünk, amire hatalmas szükségünk is volt, mert a defektünk után kiderült, hogy valamelyik szervizelés során ellopták a kisbuszból a teljes kerékcsere készletet. Nem volt meg a kerékkulcs és az emelő sem, ráadásul speciális kulcs kellett volna, ami sajnos senkinél nem volt a településen. Végül Szombathelyről érkezett egy gumis, aki szintén csak annyit tudott megállapítani, hogy neki sincs megfelelő eszköze. Szinte hihetetlen, de Egervár polgármestere akcióba lendült és szerzett nekünk egy kisbuszt kölcsönbe, majd ígéretet tett arra, hogy mire végzünk a következő fellépésünkkel, megoldják a kerékcserét és már a saját járgányunkkal indulhatunk haza. Amikor már láttuk, hogy megoldódni látszik a szorult helyzetünk, jeleztük a következő település első emberének, hogy harminc perces csúszással tudunk megérkezni. Erre azt a választ kaptuk, hogy akkor inkább már ne is menjünk. Ez csak azért furcsa, mert a szerződésünkbe pont ennyi időcsúszás van bekalkulálva, hiszen tényleg bármi történhet út közben. Ez sajnos a település első emberét nem érdekelte, így a nevében is elnézést kérünk azoktól, akik vártak minket. Végül Egerváron megvártuk a kerékcserét és már a saját kisbuszunkkal folytattuk az utunkat, hiszen a kiesetten túl is volt még egy fellépésünk aznap" – zárta a zenész.