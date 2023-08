Nemrég szakított párjával Gubik Petra, a Sztárban sztár első női győztese, aki mindig is szerénységéről és visszafogottságáról volt ismert. Már a TV2 show-műsorában is nagyon szerényen és alázattal állt a versenyhez, ezzel is elnyerve a nézők nagy részének szimpátiáját. Majd a győzelem okozta boldogságot hamar beárnyékolta, hogy kiderült, párja hűtlen volt hozzá, ez teljesen összetörte a színész-énekesnőt.