Korábban már írtunk róla, összeházasodott Tóth Vera és Pauli Zoli. Az énekesnő most azt is elárulta, mik a további terveik.

Többek között a házasság fontosságáról beszélt az énekesnő a Tények Plusznak adott interjújában. "Azt gondolom, hogy a házasságnak van súlya.

Tudom, hogy nagyon sokan nem értenek ezzel egyet, de én mindig hittem ennek szentségében és súlyában. Nem az van, hogy kiválasztottalak téged, hogy te vagy a csajom, én meg a pasid, hanem az életemet adom a kezedbe. Szerintem ez a legszebb dolog a világon, amivel megtisztelheted a másikat és magadat is" – mondta Tóth Vera az interjúban. Arról is beszélt, hogy egyből tudta: Zoli az igazi számára. "Belenéztem a szemébe, és valami ősi, nagyon zsigeri érzésem volt, hogy ő az igazi, aki marad, akár életem végéig is. Ezt nem tudom kijelenteni, mert az embernek az élete annyi mindent hozhat. Lehet, hogy tíz év múlva kiábrándulunk egymásból, és azt mondjuk, hogy akkor én erre, te meg arra. Ez is előfordulhat, de nem erre rendezkedem be" – magyarázta Vera, aki arra a kérdésre is őszintén válaszolt, hogy szeretnének-e gyereket.