Sokkoló lesifotók készültek a Beverly Hills 90210 egykori sztárjáról, Tori Spellingről, aki tolószékben, sérülésekkel az arcát hagyta el a kórházat négy nap után. Persze az a protokoll része volt, hogy kerekesszékben kellett távoznia, de szemtanúk szerint egyékbént is nehezen mozgott, alig tudták betámogatni a rá váró autóba.

A színésznő korábban csak arról posztolt, hogy kórházban van, és pár nap után már hiányoznak neki a gyerekei, azt azonban nem lehet tudni, hogy pontosan miért szorult orvosi ellátásra.

Spelling már tavaly év végén is rejtélyes betegséggel került kórházba, de természetesen nem egyértelmű, hogy most is ugyanarról van-e szó. A színésznő mindenesetre nehéz időszakon megy keresztül, férjével, Dylan McDermott-tal épp válnak 17 év házasság után.