Andrew Patrick O'Keefe népszerű ausztrál tévés, olyan műsorokat vezetett, mint a Weekend Sunrise, a Deal or No Deal (itthon is ment többször, Áll az alku címen) vagy a The Chase Australia. Problémái igazán 2021-ben kezdődtek, abban az évben kétszer is letartóztatták családon belüli elleni erőszak miatt. Kiderült, hogy bipoláris személyiség, kezelésre kellett vonulnia.

Több botrány után itt az újabb, Andrew O'Keefe a hónap végéig biztosan rács mögött marad – ugyanis újfent letartóztatták, mert állítólag megszegte a volt élettársa védelmére kiadott távoltartási végzést. A háromgyermekes családapát Sydney keleti külvárosában, Point Piperben vették őrizetbe. Azt állítja, hogy csak 10-15 percet volt fenn a nőnél, és csak azért ment oda, hogy tisztázza kapcsolatát a volt partnerével.

A bíróság meghallgatta, hogy O'Keefe jelenleg mentális egészségügyi problémák miatt kezelés alatt áll, a tévésztár ügyvédje, Sharon Ramsden pedig azt kérte, védence óvadékkal hazamehessen. Az ügyvéd szerint O'Keefe csupán azért volt a nőnél, hogy összeszedje néhány holmiját, de a bíró szerint tudnia kellett volna, hogy ezzel törvényt szeg, így egyelőre előzetesben marad.