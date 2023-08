Mint korábban mi is beszámoltunk róla, hosszas betegség után halt meg Pap Éva Jászai-díjas színművésznő, aki hatvan évig élt boldog házasságban a Szomszédok sztárjával, Koltai Jánossal. Nemrég férje megszólalt a színésznő állapotáról, már akkor sejteni lehetett, hogy nagy a baj.

A Madách Színház társulata tudatta, hogy gyászolják Pap Éva Jászai Mari-díjas színművésznőt, akinek egyre súlyosbodó állapotáról férje, Koltai János, a Szomszédok sorozat Gábor Gáborja beszélt két hónappal ezelőtt. A színész akkor úgy döntött, hogy születésnapját sem ünnepli meg, ugyanis nagyon aggódott felesége miatt, akivel hatvan évig voltak házasok.

Nem érdekel most a születésnapom, gondolni sem tudok rá, beszélni sem akarok róla. Csak szegény feleségem körül járnak a gondolataim, mert kórházban van és nagyon aggódom érte... A fiammal rendszeresen látogatjuk, de szegény nincs jól. Évek óta egy súlyos betegséggel küzd, tavaly meg is műtötték, de most nem túl jók a kilátások. Imádkozom érte és a csodában bízom, mert másban nem nagyon tudok" - mondta akkor Koltai János a Blikknek Pap Éva állapotáról.

Mint kiderült, Pap Éva színművésznő korábban, július 23-án halt meg, de családja kérésére eddig nem tudatták a nyilvánossággal halálának hírét. A házaspár már évek óta videken élt, de a színésznő egyre rosszabb állapota miatt gyakran jártak vissza Budapestre, hiszen itt kapta meg a megfelelő egészségügyi ellátást. Később férje, Kotlai János is visszatért, hogy minél több időt töltsenek együtt.