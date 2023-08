Hamarosan újra szembe kell néznie bántalmazójával Megyeri Csillának, akik feltehetőleg szeptemberben találkoznak a bíróságon, miután véget ért az ítélkezési szünet. Egyelőre nem tudni, hogy milyen jogcímen tette meg a feljelentést a debreceni, rossz hírű férfi ellen, de a jogászok elmondása szerint nagyon fontos, hogy megfelelő eljárásban bírálják el a történteket, ugyanis a végén még Megyerire is visszaüthet a dolog, akár felfüggesztett börtönbüntetést is kaphat.

A korábbi híresztelések alapján Megyeri és a támadó férfi jól ismerik egymást, sőt, többen azt állítják a nő többmillió forinttal tartozik az agresszív férfinak. Egykor baráti kapcsolatban voltak, hiszen Megyeri Csilla egyik legjobb barátnőjének a volt férjéről van szó, ennek is köze lehetett a vitához, ami végül verekedéssé fajult.

Megyeri ismerősei szerint az egykori műsorvezető úgy érzi, hogy nagyon nehéz helyzet előtt áll, mivel sok múlik a vallomásán. Ha a bíróságon őszintén elmondja a történteket, majd tanúkat is meghallgatnak, kiderül, a férfi ártó szándékkal közelített felé, ennek nagyon súlyos következményei lesznek a férfira és annak családjára nézve is.

Megyeri számára azért is nehéz a helyzet, hiszen egyik legjobb barátnőjének volt párjáról van szó, aki a nő gyermekeinek apja, akit vallomásával akár börtönbe is küldhet, így elszakítva őt a gyerekeitől. Így nem meglepő, ha Megyeri Csilla a brutális támadást követően is őrlődik, hiszen nem szeretne ártani az őt megverő férfi csaldájának, főleg a gyerekeinek - írja a Bors.