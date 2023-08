Nehéz időszak áll Keresztes Ildikó mögött, aki több szerettét is elvesztette az elmúlt hónapokban. A gyász lelkileg annyira megviselte, hogy testi tünetek jelentkeztek nála. Augusztus elején jelentette be, hogy annyira beteg, hogy koncertjeit is le kell mondja, helyette Wolf Kati lépett fel két helyszínen is.

Az énekesnő júliusban mostohaanyját vesztette el, akivel nagyon közel álltak egymáshoz, majd augusztusban egy jó barátja, Matyasovszki Géza, zenész. Mindkét veszteség nagyon megrázta Keresztes Ildikót, aki valószínűleg belebetegedhetett a gyászba, most kicsit le kellett lassítania ahhoz, hogy helyrejöjjön - írja a Bors.

Már azt hitte, kezd jobban lenni, de nemrég szomorú hírrel jelentkezett közösségi oldalán, ahol tudatta követőivel, hogy sajnos nagyobb a baj, mint először gondolta, újra visszaesett, még most sem tud színpadra állni.