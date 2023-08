Csepregi Éva kapcsolata öt éve ért véget. Az énekesnőnek már nem az a legfontosabb, hogy megtalálja az igazit.

Nem hiszem, hogy van olyan férfi, aki abba a verklibe, amilyen az én életem, bele tudna illeszkedni. A korábbi kapcsolataim is azért értek véget, mert nehéz volt végigasszisztálni a hajtást. És már feladtam azt, hogy bárkivel is összebútorozzam. Ez a kor nem arról szól, hogy az igazit hajkurásszam. Kiveszett belőlem az erre irányuló igény, vágy, és hozzá is szoktam ahhoz, hogy egymagam vagyok. Van egy csodálatos baráti köröm, akik kitöltik az életem. És ott a fiam, Dávid és a kis menyem, Dóri, akik hamarosan talán egy unokával is megajándékoznak. Hál' isten, szeretnének gyereket, én meg alig várom, hogy nagymama legyek. A nővéremnek nemrég született meg a második unokája, voltunk is látogatóban, és hát annyira jó volt azt a pár hetes csöppséget a karomban tartani. Én már csak erre vágyom" – mondta őszintén a Neoton Família énekesnője a story.hu-nak. Csepregi Éva elárulta, odafigyel a megjelenésére. "Szeretek tetszeni az embereknek. Nem is szoktam úgy kimenni még a pékségbe sem, hogy nincs rendben a frizurám, hogy ne lenne rajtam smink. Jaj hát az nagyon tanulságos volt, amikor egyszer megtettem! Van egy cipész, akihez olykor-olykor betévedek, de különben is, amikor néha találkozunk az utca túloldalán, odaintünk a másiknak. És egyszer úgy léptem be a boltjába, hogy nem volt rajtam smink, merthogy onnan közvetlenül a kozmetikushoz készültem. Megkérdezte, hogy milyen névre írhatja fel a rendelést, ugyanis nem ismert meg... Mondtam, hogy Csepregi Éva, mire visszakérdezett, hogy 'Maga az? Tán valami baja van?!' Majd amikor legközelebb visszamentem – már kifestett szemmel –, mondta is, hogy 'na így már más.' És mivel hiú vagyok, figyelek rá, hogy ilyen ne nagyon forduljon elő."